UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takım, dün oynanan maçların ardından netleşti. Organizasyonun 2024-2025 sezonu için kura çekimi bugün akşam 19.00'da yapılacak.

Dün gece oynanan karşılaşmalarda Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, rakiplerini saf dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkını elde etti.

Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun kura çekimi, bugün Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek turnuvanın birinci maçları 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise play-off turunda mücadele edecek. Bu turda 9 ile 16'ncı sıradaki takımlar, 17 ile 24'üncü sıradaki takımlarla eşleşecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna katılacak. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:

“İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan

Almanya: Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart

İngiltere: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City

İspanya: Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid

Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain

Portekiz: Benfica, Sporting Lizbon

Hollanda: Feyenoord, PSV

Avusturya: Salzburg, Sturm Graz

İskoçya: Celtic

Belçika: Club Brugge

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Çekya: Sparta Prag

İsviçre: Young Boys

Hırvatistan: Dinamo Zagreb

Sırbistan: Kızılyıldız

Slovakya: Slovan Bratislava”