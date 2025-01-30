Şampiyonlar Ligi Maç Sonuçları Hangi Takımlar Ilk Sekize Kaldı, Play Off’a Kimler Çıktı

Dün akşam oynanan maçlarla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı ve tur atlayan takımlar belli oldu. Bu yıl ilk kez uygulanan 36 takımlı lig sistemi ile heyecan dorukta. Artık, ilk sekize giren takımlar doğrudan son 16 turuna katılacak, 9-24. sırada yer alanlar ise play-off aşamasında karşılaşacak.

İlk sekize kalanlar

Lig etabını tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi. İngiltere Premier Lig ekipleri, üç takımla bu aşamaya yükselerek dikkat çekti.

Liverpool Barcelona Arsenal Inter Atletico Madrid Bayer Leverkusen Lille Aston Villa

Play-Off turuna kalanlar

Puan cetvelinde 9-24. sırada yer alan Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off turuna adlarını yazdırdı. Bu 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almak için mücadele edecek.

Elenen takımlar

Grup aşamasını 25-36. sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa'ya veda etti.

Dinamo Zagreb

Stuttgart

Shakhtar Donetsk

Bologna

Kızılyıldız

Sturm Graz

Sparta Prag

Leipzig

Girona

Salzburg

Şampiyonlar Ligi maç sonuçları

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya): 1-1

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere): 3-2

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya): 1-0

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-1

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya): 2-2

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 2-0

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya): 2-1

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-4

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda): 6-1

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya): 4-2

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere): 1-2

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 0-3