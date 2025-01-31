UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından, son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yeni format gereği, lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasında yer alan 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Kura çekimi sonucunda, futbolseverler tarafından erken final olarak değerlendirilen Real Madrid ile Manchester City eşleşmesi dikkat çekti.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Club Brugge - Atalanta

Sporting - Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Juventus - PSV Eindhoven

Feyenoord - Milan

Brest - PSG

Monaco - Benfica

Play-off turu ilk maçları 18-19 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar, son 16 turuna yükselerek, doğrudan katılan ekiplerle birlikte çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

4-5 Mart ve 11-12 Mart'ta oynanacak son 16 turunun ardından 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan'daki maçlarla çeyrek final tamamlanacak.

Turnuvada yarı final etabı 29-30 Nisan ve 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finali ise 31 Mayıs'ta Münih ev sahipliği yapacak.