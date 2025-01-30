UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasının son haftası 18 karşılaşma ile tamamlanırken, ilk 16 turuna yükselen takımlar ve play-off mücadelesi verecek takımlar belli oldu. İlk sekize kalan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi, 9-24. sırada yer alan takımlar ise play-off aşamasına kaldı.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turu kura çekimi
- Tarih: 31 Ocak 2025 Cuma
- Saat: Türkiye saatiyle 15:00
- Yayın: TRT ekranlarında canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi Play-Off turu kura çekimi
- Tarih: 31 Ocak 2025 Cuma
- Saat: Türkiye saatiyle 14:00
- Yayın: TRT ekranlarında canlı yayınlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ