UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasının son haftası 18 karşılaşma ile tamamlanırken, ilk 16 turuna yükselen takımlar ve play-off mücadelesi verecek takımlar belli oldu. İlk sekize kalan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi, 9-24. sırada yer alan takımlar ise play-off aşamasına kaldı.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu kura çekimi

  • Tarih: 31 Ocak 2025 Cuma
  • Saat: Türkiye saatiyle 15:00
  • Yayın: TRT ekranlarında canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi Ve Avrupa Ligi Kura Çekimi Tarihi Belli Oldu! (1)-1

Tottenham - Elfsborg Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Elfsborg Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi Play-Off turu kura çekimi

  • Tarih: 31 Ocak 2025 Cuma
  • Saat: Türkiye saatiyle 14:00
  • Yayın: TRT ekranlarında canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi Ve Avrupa Ligi Kura Çekimi Tarihi Belli Oldu! (2)

Kaynak: HABER MERKEZİ