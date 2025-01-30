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Tottenham - Elfsborg Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Elfsborg Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 36 takımlı lig aşamasının son haftası 18 karşılaşma ile tamamlanırken, ilk 16 turuna yükselen takımlar ve play-off mücadelesi verecek takımlar belli oldu. İlk sekize kalan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi, 9-24. sırada yer alan takımlar ise play-off aşamasına kaldı.

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