UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında günün maçlarında dikkat çekici sonuçlar alındı.

20.45 seansında oynanan maçlarda Atalanta, sahasında Sturm Graz’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Monaco ise Aston Villa’yı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Liverpool namağlup zirvede

Saat 23.00’te başlayan karşılaşmalarda, İngiliz devi Liverpool, Lille’i yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 21’e yükseltti. Arne Slot'un öğrencileri yoluna namağlup devam ediyor.

Barcelona’dan unutulmaz geri dönüş

Gecenin en dikkat çekici maçında, Benfica ile karşılaşan Barcelona, 4-2 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı. Uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 5-4 galip ayrılan Katalan ekibi, puanını 18’e çıkardı. Benfica ise 10 puanda kaldı. Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu da Benfica adına sahadaydı.

Nuri Şahin’in Dortmund’u kaybetti

Türk teknik direktör Nuri Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund, deplasmanda Bologna’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Dortmund, gruptaki kritik bir 3 puanı kaçırdı.

Kenan Yıldız Juventus formasıyla sahada

Juventus ile Club Brugge arasında oynanan maçta ise kazanan çıkmadı. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın 24 dakika sahada kaldığı karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta - Sturm Graz: 5-0

Monaco - Aston Villa: 1-0

Liverpool - Lille: 2-1

Bologna - Borussia Dortmund: 2-1

Slovan Bratislava - Stuttgart: 1-3

Club Brugge - Juventus: 0-0

Benfica - Barcelona: 4-5

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen: 2-1

Kızılyıldız - PSV Eindhoven: 2-3