UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor. Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool'u evinde ağırlayacak. İşte 19 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm maçlar.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor
Bu sezon 36 takımlı formatla oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, ikinci haftanın heyecanı yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 19 Eylül’de oynanacak ilk maçlarla, birçok büyük takım gruplarındaki mücadeleye çıkacak. Öne çıkan maçlardan biri de, Galatasaray’ın İngiltere'nin ünlü kulübü Liverpool’u evinde konuk edeceği karşılaşma olacak.
19 Eylül 2025 programı
19:45:
-
Atalanta - Club Brugge
-
Kairat - Real Madrid
22:00:
-
Inter - Slavia Prag
-
Chelsea - Benfica
-
Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt
-
Bodo/Glimt - Tottenham
-
Olimpik Marsilya - Ajax
-
Galatasaray - Liverpool
-
Pafos - Bayern Münih
1 Ekim Çarşamba programı
19:45:
-
Union Saint-Gilloise - Newcastle United
-
Karabağ - Kopenhag
22:00:
-
Arsenal - Olympiakos
-
Bayer Leverkusen - PSV
-
Villareal - Juventus
-
Napoli - Sporting Lizbon
-
Monaco - Manchester City
-
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao
-
Barcelona - Paris Saint-Germain