UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en güzel golü, taraftarların oylarıyla belirlendi. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin, Kopenhag'a attığı gol, taraftarlar tarafından sezonun en iyi golü seçildi.

Tete'nin harika golü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta, Brezilyalı yıldız Tete'nin attığı golle büyük bir heyecan yaşamıştı. Tete, ceza sahası dışından yaptığı mükemmel vuruşla topu ağlarla buluşturmuş ve bu gol, taraftarlar arasında büyük beğeni toplamıştı. UEFA'nın resmi sitesinde yapılan oylamada, Tete'nin bu harika golü, sezonun en güzel golü olarak seçildi.

Oylamada ikinci ve üçüncü sıra

Taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen oylamada, Real Madrid forması giyen Federico Valverde'nin, çeyrek finalde Manchester City'ye attığı gol ikinci sırada yer aldı. Valverde'nin bu golü, teknik açıdan oldukça zor bir vuruş içeriyordu ve futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı. Üçüncü sırada ise aynı müsabakada Manchester Cityli Phil Foden'ın attığı gol yer aldı. Foden, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla golünü kaydetmişti.