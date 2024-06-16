Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Fatma Turgut dinleyicilerine müzikle dolu bir gece yaşattı.SAMSUN (İGFA) - Samsun Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival kapsamında ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Batı Park Sahne’de on binlerce hayranıyla buluştu.

“Unuttum Gitti”, “Hata”, “Bir Varmış Bir Yokmuş”, “Dünyalar Senin Olsun”, “Ben Vardım”, “Elimde Dünya”, “İlkbaharda Kıyamet” gibi birçok hit şarkıya imza atan Fatma Turgut, Samsunlulara unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.