SAMSUN (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Çankırı'da etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı ve beraberindekiler, Kıranköy Mezarlığı ile Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretlerde İl Müftüsü Seyfullah Çakır dua etti.

Vali Tavlı ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



- Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'nde düzenlenen anma programında dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, beraberindeki kamu kurum temsilcileri ve gazilerle şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

- Çorum

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliği ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyarette şehitler için Kur'an okundu, dua edildi.

Dağlı ve beraberindekiler, törenin ardından Çorum Belediyesince düzenlenen "Çorumlu Şehitlerimiz" sergisini gezdi.

- Amasya

Amasya'da Tekirdede Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, Türk milletinin kahramanlık destanı olduğunu vurgulayarak, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün hür ve bağımsız şekilde yaşıyoruz. Şehitlerimiz, vatanımızın teminatı, milli birlik ve beraberliğimizin simgesidir." dedi.

Amasya'da Altan, Ercan ve Uğur Eftelioğlu kardeşler ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanları, Çakallar Tepesi'nde Türk bayrağı açarak andı.

- Çankırı

Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Mustafa Fırat Taşolar, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Çankırı Müzesi'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yetkililer, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

