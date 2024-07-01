SAMSUN (AA) - Samsun ve Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Samsun Bölge Liman Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Samsunum 1 Gemisi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Samsunum 1 Gemisi ile Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Samsun Gümrükler Muhafaza Müdürlüğüne ait tekneler denize açıldı.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk tarafından denize çelenk bırakıldı.

Samsun Bölge Liman Başkanı Muhammet Özçelik, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

- Sinop

İskele Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tekne ile denize açılan Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer, "Deniz Şehitleri" yazan çelengi sulara bıraktı.

Vali Özarslan, tüm deniz şehitlerini rahmetle andıklarını belirtti.

Şehitler için dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Bu arada kutlamalar kapsamında TCG Preveze Denizaltısı, Sinop Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.



