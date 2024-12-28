Samsun’un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan yangında bir otomobil ve odunluk zarar gördü. Kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Gece saatlerinde korkutan yangın

Olay, gece 03.30 sıralarında Kadir Sel’e ait park halindeki otomobil ile yanındaki odunlukta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, araç ve ahşap yapıyı alevler içinde bıraktı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak otomobil tamamen yanarak hurdaya dönerken, odunlukta da ciddi hasar meydana geldi.

Kundaklama iddiası araştırılıyor

Yetkililer, olay yerinde yaptıkları ilk incelemelerde kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Mahalle sakinlerinden ve aileden alınan bilgiler doğrultusunda detaylı bir soruşturma başlatıldı.