Samsun'un Yakakent ilçesi Çepni Mahallesi Karaca Baba mevkiinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, bölge halkını tedirgin etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yaklaşık 3 hektar zarar gördü

112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbarla harekete geçen orman işletme, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletme arazözlerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü.

Yoğun çalışmalar sonuç verdi

Yangın ihbarı sonrasında hızla bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.