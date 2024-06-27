İSTANBUL (AA) - Samsun Yurt Savunma (SYS), İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 424'üncü sırada yer aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSO'nun her yıl hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı. Üretimden satışlar dikkate alınarak oluşturulan listede bu yıl 9 savunma ve havacılık şirketi yer aldı. SYS, 320 basamak birden ilerleyerek İSO 500'de 424'üncü sıraya yerleşti. Ayrıca 2023 verilerine göre üretimden satış performansı sıralamasında en fazla basamak atlayan 4 şirketten biri olmayı başardı.

SYS, özel sektörden silah üreticisi olarak ilk 500'e giren tek şirket olarak da dikkati çekti. Bu başarı, SYS'nın tüm grup şirketleriyle son yıllarda ihracat, katma değerli üretim ve stratejik yatırım kararlarıyla elde ettiği kazanımlarla geldi.

Güncel global ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen geniş ürün yelpazesiyle ihracat performansını sürekli artıran SYS, yüksek kaliteli savunma ürünleri ve uluslararası pazarda elde ettiği güvenle yeni pazarların kapısını açıyor.

Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi ürünlerin katkısıyla ihracatı nicelik yanında nitelik olarak da artıran SYS, 2023'te 300 dolar olan kilogram başına ihracat değerini daha da yukarıya çekecek çalışmalara imza atıyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verilldi:



"Stratejik yatırım kararlarının önümüzdeki dönemde olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte SYS ürünlerine yenileri eklenecek. Bu ürünler başta Türkiye olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin mevcut ve gelecekteki platformları üzerinde yer almaya başlayacak. Tüm bu gelişmeler SYS'nin markası olan CANiK ve grup şirketlerinin savunma ve havacılık sektöründe adının yeni başarılarla çok daha sık duyulmasını sağlayacak."