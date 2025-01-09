Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir lokantadan tavuk döner yiyen 15 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi.

Tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandılar

Adapazarı’nın Çökekler Mahallesi'nde, Şehit Fatih Kemal Yarar İlkokulu öğrencileri, okulun yanında bulunan bir lokantadan tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı. Kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere kaldırılan 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öğrencilerin durumu iyi

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrencilerin durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Veliler, olay sonrası büyük endişe yaşadı.

İnceleme başlatıldı

Yetkililer, gıda zehirlenmesi şüphesine neden olan lokantanın faaliyetlerini mercek altına aldı. Sağlık ve gıda denetim ekipleri, olayla ilgili incelemelere başladı.