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Gözaltına alınan E.Ö, A.C.K. ve C.K. işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin aracını merkez İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada, 19 bin 558 sentetik ecza ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda 19 bin 558 sentetik ecza ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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