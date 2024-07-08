Samsun'un Bafra ilçesinde Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Koyuncu Sokak'ta seyir halinde olan Tekin K. yönetimindeki 55 NT 363 plakalı otomobil ile 402 Sokak'tan gelen Samet T.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

Tekin K. idaresindeki 55 NT 363 plakalı otomobil, Koyuncu Sokak'ta ilerlerken, 402 Sokak'tan gelen Samet T.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 55 NT 363 plakalı otomobilde bulunan sürücü Tekin K. ve yolcular Remzi K., Miray K., Metin K. ve Nehir K. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hızla Bafra Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi ancak tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği kavşakta detaylı incelemeler yaparak, kazanın kesin nedenini belirlemeye çalışıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlattı.