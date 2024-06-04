Edinilen bilgilere göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Karamustafalı Mahallesi'nde T.G. isimli şahsın evine baskın yaptı.

Evinde yapılan aramalarda 2 kilo 809,49 gram kubar esrar ele geçiren ekipler, T.G.'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, elen edilen esrarın kaynağı ve nereye dağıtılacağı araştırılıyor.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ve bu tür operasyonların aralıksız şekilde sürdürüleceğini belirtiyorlar.