Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Terme ilçesinde akrabalar arasında çıkan 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.

​Olay, önceki gün Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Darp edilen Ulutan E., tüfekle ateş açıp amca çocukları olan Ferda E., Nazlıbey E., Ramazan E., Fethi E., Hasan E. ve Tayfun E.’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba ve Gazi Devlet Hastaneleri ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

DOKTORU DARBETTİLER

Çarşamba Devlet Hastanesi’nde de devam eden olaylar sırasında yaralılardan Nazlıbey E., doktor Ekrem Kayaalp'i darbetti. Yaralanan Kayaalp, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

Bugün, tedavilerinin ardından taburcu edilen Tayfun E., Fethi E. ve Ulutan E. gözaltına alındı. Tayfun E. ve Fethi E., ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Ulutan E. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yaralıların tedaisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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