Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Y.E.M. adlı şahıs, birlikte alkol aldığı arkadaşlarını bıçakladı. Polis ekiplerince yakalanan zanlı, mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

Birlikte içki içtikleri gece kabusa döndü

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 18 yaşındaki Y.E.M., alkol aldıktan sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple arkadaşları M.D. (19) ve M.K. (26) ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Y.E.M. cebindeki bıçağı çıkararak iki arkadaşını çeşitli yerlerinden yaraladı.

Bir yaralının durumu kritik

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, M.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın şoku ve acısıyla yaralılar tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan ve 17 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Y.E.M., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Y.E.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.