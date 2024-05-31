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Aracı tespit eden ekipler, şüpheli R.S'yi olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım Belediyesinde görevli zabıta memuru Selçuk Kurt'un (35), bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürdü.

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

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