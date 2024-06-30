Samsun’da Çalılık Ve Otluk Alanda Yangın Çıktı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde, Samsun Balık Hali yakınındaki boş arazide çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Çalılık ve otluk alanın alev alması üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İtfaiye ve polis hızla müdahale etti

Yangının bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının nasıl çıktığı henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Yangının yeniden alevlenmemesi için itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi.

Samsun'da çalılık ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.