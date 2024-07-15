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Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangında Mehmet Karacan, Sait Karabay, Yusuf Karabay, Arslan Karabay, Arif Karabay, Ömer Etli, Rüsan Etli, Sabri Etli ve Ahmet Etli'ye ait 200 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çiftçilerin de yardımıyla söndürüldü.

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangın da 200 dekar ekili arazide zarar oluştu.

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