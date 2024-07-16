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Ceset, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Deniz Limanı Şubesi'nde görevli kurbağa adamların yardımıyla sahil güvenlik botuna çıkarılan cesedin Mutlu'ya ait olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nün yaklaşık 100 metre açığında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Dün serinlemek için deniz e giren 37 yaşındaki Burhan Mutlu 'nun kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin havadan, karadan ve denizde başlattığı arama kurtarma çalışmasına devam edildi.

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