Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde, bir düğün töreninde yaşanan talihsiz olayda, 2 çocuk babası 54 yaşındaki A.D., tabancayla havaya ateş açtıktan sonra silahı beline koyarken kendini vurdu. Olay, düğün misafirleri arasında büyük panik yarattı.

Kazara kendini vurdu

Komşusunun düğün töreninde tabancayla havaya ateş açan A.D., silahı beline koyarken tabanca ateş aldı ve sağ bacağından yaralandı. Yaralı A.D., kardeşi tarafından özel bir araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Hastaneye getirilen minibüste polis, A.D.'ye ait 1 adet ruhsatsız tabanca buldu. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı ve ruhsatsız silahın nasıl temin edildiği araştırılıyor.