Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşanan trajik olayda, elektrik tellerine takılan vinç nedeniyle genç adam hayatını kaybetti. Olay, Kerimbey Mahallesi, Organize Sanayi Bulvarı’ndaki Keş Vinç isimli işyerinde saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları

Olayın tanıklarından edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Eray Can Göksu, kamyonlu vinçle çalışırken elektrik tellerine takıldı. Telleri kurtarmak için vinç üzerine çıkan Göksu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan genç, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Göksu, olayın ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Genç işçinin hayatını kaybetmesi üzerine, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.