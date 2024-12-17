Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana gelen kazada, okul servisi ile otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, okul servisi, Öznur Aslan’ın yönetimindeki araçla, Seyit Abdullah Ayaz’ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Yaralılar arasında öğrenciler de var

Kazada, otomobil sürücüsü Seyit Abdullah Ayaz, yanındaki iki kişi, okul servisi şoförü, hostes ve 10’u öğrenci toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

İnceleme devam ediyor

Kazanın ardından, olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı