Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde saat 11.15'te meydana gelen olayda, altyapı çalışmaları sırasında etrafında güvenlik önlemleri alınmış olan ancak çalışma devam ettiği için kapağı açık bırakılan rögar, görme engelli bir çiftin kaza geçirmesine neden oldu. Görme engelli İngilizce öğretmeni Güldane D.D. ve Emrah D., yolda yürürken fark edemedikleri açık rögar kapağına düştü.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olayın hemen ardından, çevredeki firma çalışanları ve vatandaşlar çiftin yardımına koştu. Hızla olay yerine çağrılan ambulansla, yaralılar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.