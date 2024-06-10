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Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 10 ay önce yakalama kararı çıkan "kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından" hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan firari hükümlü E.E. (45) Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde yakalandı.

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