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Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aynı bölgede gerçekleştirdiği başka bir operasyonda ise, uygulamadan kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan 55 AEB plakalı araçta 207 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç şoförü E.Y. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Emniyet güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından hükümlü kadını Canik'teki ikametinde kıskıvrak yakalayarak gözaltı na aldı. Yakalanan kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda S.Y. isimli kadın ı yakaladı. Kadının, beş ayrı ikametten hırsızlık yaparak toplamda 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

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