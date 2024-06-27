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Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden S.S. ile araçlarda bulunan Y.D. (8), G.S. (25) ve yaya B.K, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle S.S. idaresindeki otomobil, yol kenarında yürüyen B.K'ye (56) de çarptı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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