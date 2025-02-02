Samsun’un Atakum ilçesindeki Beypınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki işçi Hasan A., dış cephe işinde çalışırken büyük bir tehlike atlattı. İnşaat halindeki binanın 3. katında çalışırken, bastığı kalasın kayması sonucu dengesini kaybeden işçi, ölümle burun buruna geldi. Ancak hızla refleks gösteren Hasan A., kendisini son anda inşaatın içine atarak ciddi bir yaralanma riskini minimuma indirdi.

Son anda atılan adım hayatını kurtardı

İşçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten inşaatın içine düşerek yaralanırken, çevredekiler tarafından hemen haber verilerek ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.