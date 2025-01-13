Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Samsun Barosu’na bağlı avukatlardan H.D.T., uzun süredir psikolojik bunalım yaşıyordu. 14. katlı bir apartmanın 12. katındaki balkonuna çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi

Olay yerine kısa sürede itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, genç avukat balkonda iken intihar girişiminde bulundu. Ekipler, H.D.T.'yi içeri almak için müdahale ederken, olayın şiddeti arttı.

İkna çalışmaları başladı

İlk müdahale sonrası, H.D.T.’nin annesi, kızını intihar girişiminden vazgeçirmeyi başardı ve onu balkonun dışına çekerek içeri aldı.

Ekipler olay yerinden ayrılmadan önce, H.D.T. tekrar balkondan sarkarak intihar etmeye çalıştı. Bu sırada, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı önlemlerini artırarak binanın önünde güvenlik tedbiri aldı. Ayrıca, müzakereci polis de olay yerine sevk edilerek genç kadının ikna edilmesi için çalışmalara başladı.

Hastaneye kaldırıldı

Anne, bu kez H.D.T.'yi kollarından yakalayarak içeri çekti ve intihar girişimi sonlandırıldı. Kadın avukat daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.