Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 23 yaşındaki F.Ö. babasını bıçakla yaralayarak hastanelik etti. Rasathane Mahallesi’ndeki evde meydana gelen bıçaklı saldırıda, Y.T. (59) sağ omzundan ve karaciğer bölgesinden ciddi şekilde yaralandı. Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Y.T., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı.

Polis, genç kadını gözaltına aldı

Polisin yaptığı incelemeler sonucu, Y.T.’nin bıçaklanmasında kızının (F.Ö.) sorumlu olduğu belirlendi. 23 yaşındaki F.Ö., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.