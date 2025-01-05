Samsun’un Terme ilçesinde, kaygan yolda kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada araçta sıkışan iki kişi yaralandı.

Kaygan zemin kazaya neden oldu

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde meydana geldi. 52 BC 448 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta ikiye katlandı.

Araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı

Kazanın ardından sürücü K.A. ve yolcu S.B., hurdaya dönen araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları kurtarmak için yoğun bir çaba harcadı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü K.A., ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.B. ise yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasının ardından çıkarılarak aynı hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazanın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldiğini belirtti ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.