SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir lisede öğrencilerle bir araya gelen Kore ve Kıbrıs gazileri anılarını anlattı.

Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencileri, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında "Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi" üyelerini sınıflarında misafir etti.

Dernek Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Diril'in şehitlik, gazilik, vatan ve millet sevgisi konularındaki sunumu, öğrenciler tarafından dikkatle dinlendi.

95 yaşındaki Kore Gazisi Ali Gümüş ve Kıbrıs gazilerinin paylaştığı anılar ise öğrencilere duygusal anlar yaşattı.

Beşi Kıbrıs gazisi altı gazinin katıldığı etkinlikte öğrenciler merak ettiği konularda gazilere sorular yöneltti.

Okul Müdürü Osman Yaşar, programın hazırlanmasında emeği geçen Tarih öğretmenleri Neslihan Baş ve Melek Özayvaz Özen'e teşekkür etti.

Yaşar, "Öğrencilerimizin milli duygularının artmasına katkı sağlayan gazilerimize çok teşekkür ediyor, onları okulumuzda ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Programda gösterdikleri duyarlılık nedeniyle tüm öğrencilerimizi ve öğretmen arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.



