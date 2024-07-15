Muhtarlık seçiminden kaynaklanan husumet, dün gece Çarşamba ilçesinde yaşanan kanlı olayla sonuçlandı. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Seçim husumeti can aldı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde dün gece saat 23.45 sıralarında yaşanan silahlı saldırı, bölge halkını dehşete düşürdü. İ.A. isimli saldırgan, muhtarlık seçiminden kaynaklanan husumet nedeniyle pompalı tüfekle Eren Kılıç, Emre Kılıç ve arkadaşları Z.E.T. ile G.İ.'ye ateş açtı.

Acil müdahale sonuçsuz kaldı

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen ambulanslar yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Kılıç kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan G.İ. ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı ve daha sonra taburcu edildi.

Saldırgan firarda

Olayın ardından kaçan İ.A. isimli saldırganın yakalanması için jandarma geniş çaplı bir operasyon başlattı. Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.