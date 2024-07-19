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Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 127 sentetik ecza hapı, 61,64 gram sentetik uyuşturucu, 296 uyuşturucu hap, 1 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara, hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tüfek, 24 mermi ile 20 tüfek kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik şok denetim gerçekleştirildi.

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

Antalya'da helikopter kazasında şehit olan polisler anıldı

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