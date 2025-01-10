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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Hayati Yücel’i Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Çarpan otomobilin ardından refüjdeki lamba, karşı yolun kaldırımına savruldu.

Samsun-Sinop karayolunda, 55 JR 250 plakalı Fiat marka otomobiliyle Samsun istikametine seyir halindeyken, 71 yaşındaki Hayati Yücel direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak durdu. Kazada sürücü yaralandı.

Samsun 'un Bafra ilçesinde meydana gelen kaza da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki aydınlatma direği ne çarptı. Kazada 71 yaşındaki sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

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