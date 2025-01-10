Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 71 yaşındaki sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı.

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Samsun’da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı 1 Yaralı (2)

Otomobil yan yattı

Samsun-Sinop karayolunda, 55 JR 250 plakalı Fiat marka otomobiliyle Samsun istikametine seyir halindeyken, 71 yaşındaki Hayati Yücel direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak durdu. Kazada sürücü yaralandı.

Samsun’da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı 1 Yaralı (1)

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Hayati Yücel’i Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Çarpan otomobilin ardından refüjdeki lamba, karşı yolun kaldırımına savruldu.

Kaynak: İHA