Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 71 yaşındaki sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapandı.
Otomobil yan yattı
Samsun-Sinop karayolunda, 55 JR 250 plakalı Fiat marka otomobiliyle Samsun istikametine seyir halindeyken, 71 yaşındaki Hayati Yücel direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak durdu. Kazada sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Hayati Yücel’i Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Çarpan otomobilin ardından refüjdeki lamba, karşı yolun kaldırımına savruldu.