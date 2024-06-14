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Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada arkadan gelen Ahmet K. idaresindeki 55 HC 818 plakalı otomobil, Keskin'e çarptı.

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