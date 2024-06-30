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Ayrıca şüpheliler hakkında "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa" muhalefet suçundan 7 bin 39'şar lira idari para cezası uygulandı.

Araçta bulunan M.Ş, K.S. ile C.B. gözaltına alındı.

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