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Polis ekipleri, Havza Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri suyu tahliye etti.

Samsun-Ankara kara yolu Otogar Kavşağı'ndaki isale hattının tıkanması nedeniyle yolda biriken sudan dolayı trafikte aksama yaşandı.

Esnaf, suyun girmemesi için iş yerlerinin önünde önlem almaya çalıştı.

Üsküdar'da üç katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da üç katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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