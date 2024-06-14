SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde akşam saatlerinde önce sağanak, ardından dolu yağdı.
Sağanakla ilçe merkezinde yollardan akan su, kaldırımlara taştı.
Esnaf, suyun girmemesi için iş yerlerinin önünde önlem almaya çalıştı.
Samsun-Ankara kara yolu Otogar Kavşağı'ndaki isale hattının tıkanması nedeniyle yolda biriken sudan dolayı trafikte aksama yaşandı.
Polis ekipleri, Havza Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri suyu tahliye etti.
Çalışmaların ardından kara yolundaki trafik normale döndü.
Kaynak: aa