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Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatma Nur (18), Ozdoğan (12), Fatma (70), Kübra Senem (14) ve Seçil Şengil (38) yaralandı.

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