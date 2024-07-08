Samsun'un Bafra ilçesinde, Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Hanife D. yönetimindeki 55 ALC 439 plakalı otomobil, Sürmeli Mahallesi istikametinden gelen Muzaffer B.'nin kullandığı 55 ADV 866 plakalı otomobil ile Lengerli Kavşağı'nda çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Hanife D. idaresindeki otomobil, Samsun istikametine seyir halindeyken, Sürmeli Mahallesi yönünden gelen Muzaffer B.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı.

Yaralıların durumu

Kazada yaralanan Hanife D. ve Muzaffer B. ile birlikte, otomobillerde yolcu olarak bulunan Nuray Y. (51), Aytekin B. (57), Semanur B. ve Mesude A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaparak, kazanın sebebini belirlemeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.