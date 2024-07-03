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Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada 25 LC 063 plakalı otomobilde bulunan S.Y. (44), R.Y. (43), K.Y. (17), E.Y. (17) ve G.Y. (12) yaralandı.

Bu sırada aynı yönde seyreden H.E.T'nin kullandığı 34 FMF 798 plakalı otomobil de 25 LC 063 plakalı otomobile çarptı.

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