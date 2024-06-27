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Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanık bulunan işçiler, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karadoruk Mahallesi'nde trafo da oluşan arızayı gidermek için çalışma yapan Kenan K, Recep B. ve Hüseyin D. elektrik akımına kapıldı.

Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı organ nakli için havalandı

Hava Kuvvetlerinin ambulans uçağı organ nakli için havalandı

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