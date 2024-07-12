SAMSUN (AA) - Samsun'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Üniversitesi tarafından "Türkiye'de Darbeler ve 15 Temmuz" paneli düzenlendi.



Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen paneldeki konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimini kimsenin beklemediğini ve herkesin çok şaşırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısıyla vatandaşların sokağa çıkmaları sonucu darbe girişiminin önlendiği aktaran Cıdıroğlu, "251 şehit verdik, gazilerimiz var. Onların sokağa çıkmasıyla akabinde vatan, millet sevdalısı, askerimiz, polisimizin de girişimleriyle çok şükür ki atlattık. İnşallah bunlardan ders alırız ve bir daha böyle oluşumlara fırsat vermeyiz." dedi.

FETÖ'nün profesyonelce hazırlanmış bir örgüt olduğunun altını çizen Cıdıroğlu, "Amerika'nın farklı ülkelerde yaptığı projelerden bir tanesi de ülkemizde maalesef. Hücre örgütü dediğimiz üçerli subaylar halinde bir tane de imam başlarına verilmiş, hiçbiri birbirinden haberdar değil. Bu derece profesyonel bir örgütle karşı karşıyaydık. Çok şükür, Allah yardım etti bize." diye konuştu.

15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Cıdıroğlu, gazilere de şükranlarını sundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle birlik ve beraberlikle darbe girişiminin boşa çıkarıldığını vurgulayarak, bugünün unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise 15 Temmuz ile ilgili ciddi akademik çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü bu, sadece FETÖ'nün bertaraf edilmesi olayı değil. Bir zihniyetin bertaraf edilmesi olayı olması gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada hala bu zihniyetin yeterince deşifre edilmediğini ve sadece 'FETÖ' diye isimlendirdiğimiz bir yapıyla, o yapının mensuplarıyla çok fazla uğraştığımızı görüyorum ama zihniyeti farklı alanlarda, farklı şekillerde farklı gruplar adapte ediliyor. Yeni FETÖ'lerin oluşmaması için yeni paralel yapıların oluşmaması için çok daha dikkatli olmak zorundayız ve kendi irademizi, aklımızın kiraya veren oluşumlardan uzak durmak zorundayız."

Konuşmaların ardından Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Gökçen, "15 Temmuz darbe girişiminin anatomisi ve sosyolojik etkileri", Siyasi Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Nuri Yılmaz, "Siyasi tarih açısından darbeler ve 15 Temmuz", Siyasi Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burcu Değirmencioğlu ise "Hukuki açıdan darbeler 15 Temmuz" konulu sunum yaptı.







