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İkamette yapılan aramada 6 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada S.Y, Emirefendi Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.

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