Samsun'da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve kaçak durumda olan D.V. (40)'yi yakaladı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucunda, kadın Atakum ilçesi Yenimahalle'de saklandığı ikamette gözaltına alındı. Ayrıca D.V., hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan da aranıyordu.

Gözaltına alınan D.V., işlemleri için Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.