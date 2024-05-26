SAMSUN (AA) - Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Samsun Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü, Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü sporcuları, Canik ilçesindeki Gül Tepe'de paraşütlerine bağladıkları Türk bayraklarıyla uçuş yaptı.

Yamaç paraşütü dışında bazı sporcular yelken kanatla da uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.

Hava muhalefeti nedeniyle etkinliklerin bugüne ertelendiğini anlatan Yılmaz, "Bu heyecanı Samsunlulara yaşatmayı istedik. Uçuşlara 12 sporcu katıldı. Bayram coşkusunu yaşadık, yaşatmak da istedik." ifadelerini kullandı.

