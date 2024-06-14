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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan itfaiye ve AFAD ekipleri, iş makineleriyle 7 yaralıyı buradan çıkardı.

Bu sırada fabrika binasının duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiye eri enkaz altına kaldı.

Samsun Büyükşehir Beeldiyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler imal edilen fabrikada çıkan yangın ın kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.

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